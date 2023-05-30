趨勢科技的資安布局也延伸到區塊鏈領域，該公司30日宣布與加密貨幣電子硬體錢包公司SecuX合作，推出預載趨勢科技ChainSafer區塊鏈信譽評等服務的聯名冷錢包W20。
該產品可為使用者提供完整涵蓋Web2及Web3驗證，強化防偽、防詐的能力。該聯名款冷錢包用戶，可享有一年期趨勢科技所提供的ChainSafer免費安全保護，可降低虛擬貨幣及NFT交易的風險，以保護Web3數位資產。
看好區塊鏈資安需求，東京證交所上市公司趨勢科技與加密貨幣電子硬體錢包公司SecuX合作，推出聯名冷錢包W20產品。
趨勢科技的資安布局也延伸到區塊鏈領域，該公司30日宣布與加密貨幣電子硬體錢包公司SecuX合作，推出預載趨勢科技ChainSafer區塊鏈信譽評等服務的聯名冷錢包W20。
該產品可為使用者提供完整涵蓋Web2及Web3驗證，強化防偽、防詐的能力。該聯名款冷錢包用戶，可享有一年期趨勢科技所提供的ChainSafer免費安全保護，可降低虛擬貨幣及NFT交易的風險，以保護Web3數位資產。
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