據法國廣播電台報導，一艘在中國福州註冊、載有32名船員的船隻，因涉嫌在馬來西亞海域非法打撈二戰英國沉船而被扣押。馬來西亞當局上周在柔佛州一個碼頭搜查了另一艘載有二戰時期火炮和彈藥的船隻。英國國防部譴責對英國二戰海底墓地的「褻瀆」行為。

路透社消息，馬來西亞海事當局29日宣布，在上周末，因未經授權在馬來西亞水域拋錨而被扣押的一艘中國註冊的散貨船上，發現了據信是第二次世界大戰時期的炮彈。

報導稱，在這一發現之前，這些「掠奪者」的目標是馬來西亞附近的兩艘英國二戰沉船---威爾士親王號戰列艦（HMS Prince of Wales）和反擊號戰列巡洋艦（HMS Repulse）。這兩艘船在1941年被日本魚雷擊沉，當時正是夏威夷遭受毀滅性的珍珠港襲擊三天後。

馬來西亞海事執法局（MMEA）表示，28日在馬來西亞南部柔佛州附近水域進行例行檢查時，一艘在中國福州註冊、載有32名船員的船隻沒有出示錨泊許可證。

這些非法打撈活動被報導出來後，英國皇家海軍國家博物館表示，它對「為個人利益而對這兩艘沉船進行的明顯破壞行為感到不安和擔憂」。英國廣播公司27日說，英國國防部譴責對英國二戰海底墓地的「褻瀆」行為。

馬來西亞當局在進一步的檢查中發現了這艘中國船上有廢金屬和炮彈。這些炮彈可能與警方上周在柔佛州一個碼頭查獲的與二戰時期的未爆炸的火炮和彈藥有關。

馬來西亞海事執法局說，當局認為這些物品可能是從威爾士親王號上找到的，並補充說，他們正在與馬來西亞國家遺產局和其他機構合作，甄別這些被發現的彈藥。