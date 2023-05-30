統一超商（2912）30日股東會，通過配發股息9元，統一超商董事長羅智先指出，因應疫情超商物流需求變大，航空城部分就要耗四年興建，加上原物料飆漲10-15％，估計每個物流園區興建費用都要百億元以上。

羅智先同時表示，家樂福交割部分還差投審會過關，估計會落在暑假完成，相關物流部分，由於家樂福去年物流園區發生祝融目前規畫重建，他說，量販物流與超商物流不同，但未來會考慮整合部分一起做物流規畫。

統一超去年營收為2,904.34億元，年增10.54％，連續七年創下新高紀錄，獲利方面，全年稅後淨利達110.7億，成長10.49％，每股盈餘為8.93元，通過每股配發現金股利9元；第一季營收則全面回復，為754.74億元，較去年同期成長11.54％，持續創同期新高。主要受惠於台灣7-ELEVEN及轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、台灣星巴克、康是美等均表現亮眼，有效挹注營收。獲利方面，稅後淨利32.54億元，較去年同期成長27.25％，寫下同期次高紀錄，每股盈餘2.71元。

羅智先對下半年景氣強調沒辦法預估，並在對股東報告書指出，這是一個最壞的時代，也是一個最好的時代，雖然全球經濟仍充滿不確定性，未來面臨各項營運挑戰，統一超商將持續穩步前進，透過精業、創新、整合的經營模式，持續強化經營實力與競爭力，成為「超越顧客期待的生活服務平台」。未來將持續投入更多資源於商場開發、物流建設、企業整合等各項生活產業項目，奠定長期穩定發展更堅實的基石。