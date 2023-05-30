散熱成主流，繼水冷、浸沒式散熱成新主流後，高階電腦DIY、機殼、電源、散熱器、電競周邊和記憶體品牌曜越（3540）另闢蹊徑於COMPUTEX 2023台北國際電腦展中首推CTE（Central Thermal Efficiency）高效能極聚散熱的技術，企圖在低迷的NB散熱市場衝出新人氣，有新技術力挺的曜越董事長暨執行長林培熙樂看曜越今年逐季成長在望，惟受限於大環境不佳，今年跳躍式成長的難度恐較高。

AI伺服器狂潮湧現，算力需求大增，將散熱拱上風尖浪頭，儘管仍有NB庫存高掛的利空待去化，但靠著推出ATX3.0供應器搶得先機的曜越在別人業績大壞之際開出佳績，首季營收達10.87億元，呈年增53.79％，另EPS0.5元不僅大勝去年第四季的EPS0.27元，也較去年同期的每股淨損0.34元，呈轉虧為盈。

展望第二季，林培熙指出，RTX 4070順利上市，在高階顯卡帶動下，散熱需求大增，但因接下來出貨的顯卡屬中低階，再加上第二季原本就是傳統淡季，成長力道恐受阻，惟以目前的狀況推估，第二季營收仍會比第一季好一點點。

林培熙繼以ATX3.0供應器搶得頭香後，又於COMPUTEX 2023跟進推出具有CTE高效能極聚散熱技術的CTE C700中直立式強化玻璃機殼，林培熙表示，CTE高效能極聚散熱技術有別於以往將GPU、顯卡橫著放，從前往後進氣的散熱模式，透過將GPU、顯卡直立式擺放，透過兩邊進氣，再往上排氣的模式來散熱，內建了3個140mm CT140系統散熱風扇，並且可以在機殼的前方、後方及主板側安裝最大420mm 的一體式水冷散熱器，以提供最大氣流，讓散熱的成效達到最佳。