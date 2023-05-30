瑞穎第一季合併營收入2.32億餘元，營業利益0.53億元、本期淨利近0.38億元，EPS從去年同期從去年同期3.0元降至1.07元。4月合併營收0.72億元，年減52.26％；前四月合併營收近3.05億元，年減幅55.31％。
瑞穎表示，瑞穎最近一兩個月營運已看到春燕，客戶開始下年度長單，最長交期看到12月，瑞穎預期未來幾個月營運會逐月成長，第二季優於第一季，逐季跳躍式成長，下半年會比上半年成長10％以上，全年營運先蹲後跳，希望今年業績可達2021年的8、9成。
軸承大廠瑞穎去年EPS為10.30元，創歷史次高，連續第三年賺超過一個資本額，26日股東會通過每股配發現金股息10.2元，為歷年配息最佳的一次。今（30）日公布，除息交易日為7月5日，除息基準日為7月11日，7月28日為股利發放日期。
瑞穎第一季合併營收入2.32億餘元，營業利益0.53億元、本期淨利近0.38億元，EPS從去年同期從去年同期3.0元降至1.07元。4月合併營收0.72億元，年減52.26％；前四月合併營收近3.05億元，年減幅55.31％。
瑞穎表示，瑞穎最近一兩個月營運已看到春燕，客戶開始下年度長單，最長交期看到12月，瑞穎預期未來幾個月營運會逐月成長，第二季優於第一季，逐季跳躍式成長，下半年會比上半年成長10％以上，全年營運先蹲後跳，希望今年業績可達2021年的8、9成。
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