瑞穎第一季合併營收入2.32億餘元，營業利益0.53億元、本期淨利近0.38億元，EPS從去年同期從去年同期3.0元降至1.07元。4月合併營收0.72億元，年減52.26％；前四月合併營收近3.05億元，年減幅55.31％。

瑞穎表示，瑞穎最近一兩個月營運已看到春燕，客戶開始下年度長單，最長交期看到12月，瑞穎預期未來幾個月營運會逐月成長，第二季優於第一季，逐季跳躍式成長，下半年會比上半年成長10％以上，全年營運先蹲後跳，希望今年業績可達2021年的8、9成。