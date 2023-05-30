桃園市楊梅警分局草湳派出所新辦公廳舍30日落成啟用。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市長張善政出席楊梅區草湳派出所啟用典禮簽到慰勤。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政出席楊梅區草湳派出所啟用典禮，勉勵基層員警。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅警分局草湳派出所新辦公廳舍30日落成啟用，提供基層員警舒適辦公空間。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政與警方「打詐桃園隊」一同宣導反詐騙觀念。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區草湳派出所建於1986年，由於近年埔心地區發展快速，草湳所轄區人口數已突破7萬，員警擴編至約40人，原建物不敷使用，為改善基層辦公空間、提供市民優質服務，市府於原址重建辦公廳舍，今落成啟用。桃園市長張善政表示，今開啟草湳所員警服務的新里程碑，讓員警、民眾有更舒適的辦公、洽公環境。

草湳派出所位於埔心車站前，鄰接平鎮區，轄內有車站、楊梅交流道與台一線等，交通相當便利，又鄰近幼獅工業區與龍潭科技園區等必經之道，地理位置適中，有助員警快速抵達執法現場，並提供民眾便捷洽公處所。

張善政指出，近年埔心蓬勃發展，草湳所轄區人口數快速成長，已突破7萬人口，員警數也配合擴編至約40人，原有建物已無法滿足員警辦公與民眾洽公所需，為提供市民更優質的服務、改善基層員警辦公環境，經在地市議員、地方仕紳多方反映，市府經評估後核准原址重建。

張善政說，不過現今物價上漲，幾乎所有公共建築都面臨預算不足困境，須追加預算，草湳所也不例外，在市府支持下順利補足預算，於今年3月取得使用執照，今天正式落成啟用。

張善政表示，新落成的廳舍無論是外觀圖樣配色、內部便民服務及動線，都相當用心規畫，建物周邊的景觀設計、人、車分道及無障礙空間規畫緩坡道設施，內部軟硬體設備兼顧親民、便利、機動性強的人性化動線，提供民眾舒適洽公環境，更取得合格級綠建築標章，節能減碳不耗能的舒適建築，是所有公共工程努力的方向。

桃園市警察局長吳坤旭也表示，草湳所新廳舍為地上5層、地下1層鋼筋水泥建築，工程金額為1億748萬元，總樓地板面積約718.15坪，市府20195月核准原址重建，2020年11月開工，去年8月竣工，良好的辦公環境，可讓員警提供埔心地區民眾更優質的警政服務。

張善政說，今草湳所啟用，是開啟草湳地區員警服務新的里程碑，嶄新、舒適又溫馨的工作環境，讓附近鄉親享受最好的治安，以及有愛心、耐心和同理心的員警服務。此外，張善政也與警方「打詐桃園隊」一同在現場宣導，現在的治安重點為反詐騙，他表示身為市長一定要與警察同仁一起努力，站在同一陣線，讓反詐騙業務執行愈來愈順利。