美國總統拜登與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）周一（29日）通電話。除了祝賀對方再次成功連任外，拜登還對媒體表示，雙方通話提及採購F-16戰機，及瑞典加入北約（NATO）的事宜。拜登表示，艾爾多安重申希望向美國採購F-16戰機，並稱自己也向其提到美國希望瑞典能加入北約。

芬蘭與瑞典因應俄羅斯入侵烏克蘭，放棄長期以來的軍事不結盟政策，在2022年5月申請加入北約。但加入北約需要獲得所有成員國的批准，至今，土耳其和匈牙利尚未同意瑞典加入。北約7月將在立陶宛舉行領導人峰會，而讓瑞典加入北約是美國目前的首要任務之一。

據路透社報導，拜登在離開白宮前往德拉瓦州前告訴記者，「我和艾爾多安談過。我祝賀了他，他想解決F-16戰機上的事宜，我告訴他，美國希望瑞典能加入（北約），所以讓我們來解決這些問題，這樣我們就能恢復彼此的關係。」

當拜登被問及是否預計艾爾多安會就瑞典加入北約問題採取任何行動時，他說，「我向他提出了這個問題，我們將在下周詳細討論這個問題。」另外，土耳其總統府在關於拜登和艾爾多安通話的聲明中表示，兩位領導人同意在雙邊關係的各方面深化合作，這些合作在面對地區和全球挑戰時，變得越來越重要。

土耳其欲從美國購買價值200億美元的F-16戰機和近80套現代化裝備，但由於美國國會基於土耳其拒絕擴大北約、該國人權問題和敘利亞政策，反對對土耳其軍售案開綠燈，致使該軍售一直被擱置。

在土耳其今年年頭批准芬蘭加入北約的幾天後，美國國會批准了一項價值2億5900萬美元的軍售案，包括為土耳其目前的F-16戰鬥機機隊進行航空電子軟件升級。拜登政府一再否認軍售案與北約擴張存在「交換條件」的說法。據消息人士指出，美國此前曾告訴土耳其，如果土國不為瑞典入北約開綠燈，將很難讓美國會批准F-16戰機的交易。