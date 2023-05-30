不論B肝或C肝患者，病毒量愈高，將來轉變成肝硬化或肝癌機率也愈高。台中市天寶中醫診所院長林襄穎替某Ｂ肝患者看診，因患者屬於肝鬱化熱體質，她使用「疏肝鬱、解熱毒」中藥，藥材包括柴胡、薄荷、白芍等，結果服藥後症狀改善，病毒量由39萬降至1萬5000；肝臟發炎指數（GOT／GPT）也由200／320降至40／48。

院長林襄穎表示，患者是公務人員，平日工作繁重而疲勞，遇到不如意更會心煩易怒、腹部脹氣、口乾、口苦，乃是中醫所說的肝鬱化熱體質，要降低他的病毒量，必須使用「疏肝鬱、解熱毒」中藥，具體藥材包括柴胡、薄荷、白芍、枳實、生梔子、連翹、忍冬藤、綿茵陳、黃芩等。

林襄穎指出，患者會來看診是因太太從旁鼓勵，因為患者害怕西藥副作用，所以不敢嘗試，一聽到有中藥可用當然十分願意，結果服藥後症狀很快改善，第一次檢查肝臟發炎指數（GOT／GPT）由原先200／320降至83／148，夫妻兩人都很有信心更認真配合治療；第二次檢查更降至40／48，就連病毒量也由39萬降至1萬5000，且整個治療過程沒有任何副作用產生，夫妻兩人對中藥療效也刮目相看。

林襄穎指出，不論中藥或西藥，只要能夠及早將病毒量壓到最低，就能大大降低病人將來轉變成肝硬化或肝癌的機率；可惜有些病患太消極，明知病毒量很高，肝臟發炎指數（GOT／GPT）也高，卻規避治療，任由病情惡化。所以，肝病患者應積極配合治療，中醫或西醫都很好。

林襄穎呼籲，肝病毒量高的患者，對於飲食要特別注意忌口，酒類當然是不能喝，包括藥酒或燒酒雞也不能吃。就連太補的飲食例如：薑母鴉、羊肉爐、麻油雞也應該儘量不吃，以免身體還沒補到，就先補到了病毒，導致病毒大量複製，病毒量上升。另外，保養肝臟不二法門仍是作息正常、生活規律，不濫用藥物，服藥之前應該請教專業醫師。