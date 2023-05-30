國一北向46K今天中午發生車禍火燒車事故，23歲劉姓男子疑似未保持安全距離，撞到前方聯結車，導致小貨車翻覆撞到外側路肩並起火，所幸無人員受傷。後方回堵5公里目前疏散中，詳細事故、起火原因仍需調查。

警方表示，今天12時接獲通報，國道1號北向46公里桃園路段，有1部自小貨車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉輔助車道及外側路肩處理。

據了解，劉姓男子駕駛小貨車，行經國道1號北向46公里桃園路段，疑似因未保持安全距離，撞擊前方聯結車，導致小貨車側翻於外側路肩並起火，現場無人員受傷，雙方駕駛酒測值皆為0。火勢在12時32分撲滅，後方回堵5公里疏解中。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，以維行車安全。