新一代「陸劇女神」白鹿過去主演過《招搖》、《半是蜜糖半是傷》、《長月燼明》等多部作品，深受大家喜愛，此次她在《周生如故》飾演一位幼時因心病而說不出話的漼時宜，她曾說過自己不擅長哭戲，在《周生如故》短短24集中，就有30場哭戲，她哭戲的感染力，更被誇讚是「水龍頭式哭戲」。

白鹿劇中行格壓抑、悲傷。（中天娛樂台提供）

28歲的白鹿劇中還得「降齡」演16歲，她難為情地表示：「不好意思，就是很厚臉皮地演了一個16歲的少女，以後不會再有了！」為了這部戲她還特別學手語，「我沒有台詞，只做手語，但是他們要看我的手語，然後要明白我在說什麼，然後再自言自語，對對手來說會比較難」

白鹿認為《周生如故》是一部虐心的戲，拍攝悲傷的戲份對她來說挑戰很大，有時拍完還要一點時間做心理調適，她更演繹出許多催淚的名場面，像是「被迫嫁給太子」、「得知師傅遭受剔骨之刑」、「準備跳樓殉情」等。

白鹿（左起）、任嘉倫普虐戀。（中天娛樂台提供）

其中有段白鹿收到任嘉倫寫給她的血書時，當下終於知道師傅的心意，同時也了解到師傅為了天下犧牲自己時，讓她當場痛哭失聲，就連導演喊卡後，白鹿還是繼續哭，完全停不下來，即使事後再回看那場戲，她還是覺得相當揪心，白鹿也開玩笑形容：「我把這輩子的眼淚都快流光了！」

白鹿私下性格相當爽朗，在片場常豪邁大笑，與角色反差相當大，就連同劇演員任嘉倫也認證：「(相差)太大了，一個天一個地。」兩人更時常拍攝時一同笑場，帶給劇組許多歡樂氣氛，白鹿更說到和任嘉倫合作相當愉快，「我覺得我們在對戲的理解上還是蠻默契的，剩下的默契，我覺得都體現在我們有的時候會同時笑場」。

古裝虐戀劇《周生如故》改編自小說《一生一世美人骨》的古代篇，講述戰功顯赫的小南辰王周生辰（任嘉倫飾），因緣際會下收名門貴女漼時宜（白鹿飾）為徒弟，朝夕相處兩人感情升溫，但周生辰曾立誓不娶妻妾、不留子嗣，漼時宜則是被選為太子妃，注定無法相守的兩人譜出一段悲情故事。該劇將於31日起每週一至週五晚間8點在中天娛樂台播岀。