多囊性卵巢症候群為育齡女性當中最常見的賀爾蒙分泌異常相關疾病，盛行率為5-18％，根據研究的族群而有所不同。常見的症狀為月經不規則、不孕、雄性素過高的相關症狀（如：體毛增加、青春痘過多）、代謝症候群（如：高膽固醇、中樞性肥胖、糖尿病），以及情緒焦慮憂鬱。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主治醫師鄭敏說，多囊性卵巢症候群成因目前仍未明朗，目前發現與遺傳、肥胖及高胰島素抗性等多重因素有關。在藥物治療方面，根據症狀的不同以及患者是否有懷孕的計畫有不同的選擇，目前常使用的有避孕藥、黃體素藥物、排卵藥以及降胰島素抗性之降血糖藥。

鄭敏指出，避孕藥和黃體素適合希望月經週期規則而暫無生育計劃的患者，而避孕藥又同時具有降低雄性素的效果，改善多毛和青春痘的問題。排卵藥適合有意願懷孕的患者，誘導排卵的效果良好。而少數對排卵藥反應不理想者，改以合併使用降胰島素抗性之降血糖藥，可顯著提升排卵率以及懷孕率，同時改善胰島素抗性、降低血中膽固醇和雄性素。

鄭敏說明，但藥物的治療只是治標，多囊性卵巢的第一線治療為生活型態的調整，有助於改善賀爾蒙分泌失衡並恢復自發性的排卵，飲食控制、減重和規律運動為三個重要調整之目標。

鄭敏解釋，目前研究顯示體重過重的患者，若是降低5-10％的體重，有80％的人會成功恢復排卵，而飲食方面應著重於限制精緻碳水化合物和飽和脂肪的攝取，增加纖維素的攝取。在運動方面建議設定目標在每週至少150分鐘，每次至少30分鐘的中等強度有氧運動和肌力訓練。

鄭敏提醒，若是有以上多囊性卵巢症候群相關症狀的患者，建議至婦產科門診評估，經過醫病共享決策，適度使用藥物治療並養成良好的生活型態，對於疾病的改善和控制十分重要。