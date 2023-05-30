漢唐2022年合併營收482億元，年增達88.24％、營業利益54.3億元，年增達72.96％、雙創歷史新高，營益率升至11.27％的近6年高點。雖受業外轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利39.99億元、年增達44.41％，僅改寫歷史次高，但每股盈餘仍創21.25元新高。

漢唐指出，隨著全球疫情趨緩，市場對中國大陸解封後前景抱持樂觀期待，然而中美貿易戰升級使期待轉為失望。儘管如此，由於主要客戶建廠進度正常推進，加上美國子公司隨工程進度認列營收助攻，使2022年營收持續成長、改寫歷史新高，在手訂單達600億元。

在工程進度加快帶動下，漢唐2023年首季合併營收155.7億元，季減15.31％、但年增近1.69倍，創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利11.27億元，季增12.17％、年增達1.12倍，每股盈餘6.01元，雙創同期新高、歷史第三高，營運淡季不淡。

展望2023年，漢唐表示，雖然主要客戶的投資速度因景氣關係放緩，但並未大幅減少，如美光調整產品策略後繼續執行A3二期工程計畫，遞延未如預期嚴重，而晶圓代工龍頭2奈米製程投資、海外生產布局等均按計畫推展。

漢唐業務長暨發言人許俊源表示，公司在俄烏戰爭時接獲較多訂單，目前在手訂單逾600億元，雖面臨通膨挑戰，但去年下半年狀況緩和使進度得以加快，帶動今年上半年營收成長動能。雖然下半年預期動能將趨緩，但全年營收有望持穩向上，有機會成長再創高。

漢唐指出，今年經營方針及發展策略為持續加強內部管理、提升競爭優勢，加強人才培訓，擴大市占率及拉大與同業間距離，並深化研發、成本控管及業務發展，以維持領先地位並持續提高公司的永續價值。

許俊源表示，今年毛利率需視下半年改善狀況。其中，美國廠目前已獲利，惟因當初預估成本結構較樂觀，加計工效後成本高於預期，後續須持續磨合、盼提升獲利表現。不過，去年第四季至今年首季已是最壞時刻，之後毛利率會逐步改善。