鋼聯多項廢棄物將開始從個案轉為通案，今年7月提出申請，林才翔指出，最快將在今年底可取得，環評變更通過後，明年廢棄物業務可望發酵。鋼聯三大類11項廢棄物事業與地方政府有關許可均已就緒，與工業局、環保署申請個案轉通案，最大項目為電鍍污泥，未來接單成長空間十分有潛力。

鋼聯電鍍污泥目前1年實際處理量2千噸，若是轉為通案後，依照環評1年可收2萬噸，未來將不需再個別提出申請、含鋅污泥將從2千噸提升至1萬噸、焚化飛灰原許可量1年3.5萬噸，將可增加量至5萬噸、含鋅產品一年收4000噸增加至8000噸，明年提出申請，預期需要半年到1年的時間可以通過。

鋼聯2022年受惠歐洲電價高漲、中國疫情管控下影響開工，造成大型冶煉廠停工，推升國際鋅價，帶動氧化鋅銷售價格上漲。2022年合併營收為新臺幣26.38億，稅後純益新臺幣9.84億，每股盈餘8.84元，創下公司歷年來營收、稅後純益及每股現金股利最高。

台灣鋼聯全資子公司台鋼資源，透過安定化關鍵技術的優化與改善，預計今年爐碴處理量能將超過去年；另台鋼資源領先業界，於今年4月取得目前國內僅有CLSM綠建材標章，將持續推廣綠建材標章綠色混凝土，提高產品附加價值，增加客戶黏著度。

鋼聯2022年環評新增廢棄物效益已陸續呈現，增加整體營收及獲利，加上台鋼資源成功於2022年轉虧為盈，2023年第1季廢棄物營收占整體營收比例已達4成。