華邦電董事長焦佑鈞提到，去年第二季便看到市場下滑，到今年第一季第二季觸底後，今年下半年狀況相較平穩，但未能有把握反彈力道，目前來看反彈力道較弱，預計兩個月後再觀察反彈狀況會更明朗，不過下半年營收可望較上半年好些。而怎麼看後續變數，董事長則表示，並沒有特別擔心的變數，過去一年的地緣政治、戰爭、通膨、升息等，雖然尚未能完全緩解，但已呈現穩定局面，公司就以當前狀況應對。

今年下半年可望迎來反彈，華邦電產能利用率方面，去年第二季市況不佳，產能利用率便低於市場需求，公司投片低於出貨，如今反轉局面，認為未來市場會較過去佳，逐步將投片高於出貨水準，現階段急單狀況湧現，公司也啟動備貨，產能回升1-2成，DRAM、NAND都會增加，每一個應用都需先備貨，產能利用率回升，押寶未來市場需求。

焦董說明，前年底看到手機市場滑落，最早下滑反而可望最快復甦，看好今年手機市場的換機潮，手機可望領先各產業復甦時程；反而車用相對前幾年表現較弱，但後續汽車供應鏈拉貨恢復正常，汽車陸續交車，汽車後續仍可關注。下半年各產業可望新的循環而需求回歸向上，期待按過往常態發展。不過即使面板市況回穩，但反而不看好電視復甦，電視汰換率不高，加上大陸又逢製造業外移、房屋不漲價減少投資需求、利率上升等，大陸房地產亦不佳，難推動電視購買力。

輝達帶起的AI旋風，華邦電則認為，會用AI來思考來強化生產力，也看好下一個殺手級應用會是AI。至於中美角力，華邦電因應地緣政治政策？董事長直言，難採取任何因應，記憶體廠較沒辦法，工廠就設於台灣，也不會在國外設廠。若客戶擔心產品製造地，未來會把一部分的半成品，存在客戶的所在區域，以建倉庫較能解決此問題，就近供貨，但目前尚未有任何動作。

華邦電20奈米在高雄廠開發，預期六月份完成檢測，以表良率達到標準，今年下半年推廣跟生產，大量生產會到明年。