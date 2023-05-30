寶雅（5904）30日股東會通過高股利每股24元，寶雅強調，因應持續展店，持續對外徵才，此波徵才規模更高達3,000人，以彌補疫 情後出現的人力荒，且透過平均薪資調幅逾6％前提下積極留才。

寶雅2022年度財報，全年合併營收194.8億元、年增11.5％，歸屬母公司業主淨利20.74億元，EPS達20.26元、年增12.1％，股東會通過超額配發現金股利23.9元、股票股利0.1元，股利創歷史新高。

寶雅進一步說明，去年為因應疫情變化，保留較多現金以備營運所需，今年看來，疫情得到控制，各項禁令也逐步解除，公司營運亦恢復到正常水準，因此將去年保留的部分配還給股東。

寶雅去年營業毛利84.1億元，毛利率43.2％，雖較2021年的43.9％小降，但已回到疫情前水平，營業利益26.5億元，營業利益率13.6％，尤其去年第四季疫後營業利益更回復到雙位數成長。

看好疫後零售市況，今年首季營收獲利均奏捷，獲利大增3成達6.58億元，創同期新高，EPS達6.43元，站上近十季高點。寶雅積極拓展美妝新型店挹注下，首季毛利率、營業利益率分別年增1.69、1.98個百分點，預期未來三季還會有至少20家美妝新型店呈現，將持續拉升毛利率。