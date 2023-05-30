展望後市，國際旅客入境人數逐步恢復，目前君品酒店海外旅客佔比已逐步恢復至疫情前水準，君品酒店住房率與平均房價有所回升，雲品溫泉酒店也看好國旅高端消費旅遊市場，目前進行的大型裝修工程已來到細修與軟裝進駐的階段，改裝完成的飯店大廳、生態藝術空間、行政酒廊、遊憩空間與瑞士奢華品牌全新湖景SPA芳療室，預估在7月底全數裝修完成後可望推升飯店房價與住房率，挹注集團營收。

雲品2022年度合併營收為20.74億元、年增43％，稅後淨利2億元、年增780.8％，每股盈餘（EPS）為2.2元，在經歷2021年疫情的影響，已開始由虧轉盈。雲品2023年第一季合併營收6.23億元，年增14.41％，創同期歷史次高，稅後淨利0.83億元，年增23.1％，每股稅後盈餘（EPS）0.86元，雖逢休館改裝與部分客房關閉，同樣繳出亮眼的成績。

雲品國際將積極推展多角化營運模式，如進軍義大利不動產業務與委託經營事業等，目前雲品已簽約10處委託經營案，已有7處營運中，3處正緊鑼密鼓地籌備中，隨著新據點陸續開出，雲品運用專業的管理財進行獲利，據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，進而降低經營成本，將直接對雲品的毛利率與營業利益率有正面挹注。

看好疫後觀光餐飲業的復甦，也有許多對於永續、環保與文化藝術經營理念的業主也正與雲品積極洽談委託經營案中，在全台有多處案源討論提案中，未來君品Collection將能為雲品國際擴展更多市佔率與品牌能見度。