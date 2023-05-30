員警趁面交時逮捕詐騙集團車手。（警方提供）

新北市板橋區80歲周姓婦人今年1月接獲詐騙集團假冒檢警電話，誆騙周婦涉嫌洗錢防制法，要求代保管銀行帳戶及清查金流，周女不疑有他，依對方指示陸續交付款項，4個月內將名下兩間房屋貸款，共交付1791萬元，詐騙集團不願放過肥羊，要求周婦交付黃金，周婦才察覺有異，向海山警分局報案。警方趁婦人與歹徒面交時，當場逮捕3名詐團成員，訊後全案依法送辦。

被害老婦不察抵押兩間房 假檢警詐騙得手1791萬

據了解，周婦從今年1月間接獲詐騙集團電話，指周婦涉及洗錢案，要求配合檢警調查，須將銀行帳戶交付保管，周婦不疑，依指示交付款項，詐騙集團食髓知味，詢問周婦名下是否有不動產，周婦據實以告，詐騙集團即以繳交保證金等話術，要求周婦將房屋貸款，迄今4個月來，周婦已將名下2間房屋貸款，交付1791萬元。

本月25日下午詐騙集團再次來電，要求周婦交付1公斤的黃金，市值約200萬元，周婦察覺有異，向警方報案。警方即指導周婦假意配合，並派員到指定面交地點埋伏，在板橋區莊敬路逮捕徐姓嫌犯，隨後循線再逮捕簡姓、吳姓嫌犯，查扣手機5隻、現金24萬7000元、K他命1包等證物。

偵訊後，全案依加重詐欺、組織犯罪防制條例與毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押3嫌獲准。