藝人隋棠起初是一名模特兒，亮眼外型跟優雅氣質讓她成功轉戰演藝圈，2010年主演電視劇《犀利人妻》更迎來事業巔峰，並因而入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，2015年與老公Tony結婚後，育有3個孩子，她也經常在 在社群網站分享育兒日常，昨（29日）透露女兒Lucy已經順利從幼稚園畢業，忍不住感嘆表示：「突然就覺得大了好多。」

近日，與孩子們感情相當好的隋棠更新自己近況，先是曬出自己的絕美自拍照，然後提及女兒嚕喜（Lucy）和小兒子奧里（Olie）最近組成了一個「外拍團體」，照片中姊弟倆一起拿著兒童用相機拍照，她也佩文寫下：「今天去忠烈祠拍衛兵交接。」

此外，隋棠還加碼一張Lucy個人近況照，感性表示：「嚕喜五天前幼稚園畢業了，突然就覺得大了好多。」雖然戴著口罩不見五官，但一雙長腿很明顯繼承媽媽的好基因，想必長大後會是個長腿美女。

網友們也紛紛表示：「好快噢…還記著她剛學會爬的影像」、「這麼快」，也有粉絲形容根本完美複製媽媽的明星基因、大讚「長腿美女」、「有遺傳媽媽的大長腿」、「手腳和棠媽咪一樣．長腿小美女」、「像媽媽一樣漂亮」，意外掀起一陣熱議。