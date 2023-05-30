彰化縣政府向衛生福利部爭取前瞻基礎建設計畫－「公共服務據點整備－整建長照衛福據點」，規畫將彰化市向陽社區活動中心改建成長照樂活館，明天彰化市代表會將審議該案的土地使用同意書，一旦順利通過，工程最快可在今年底發包，工期預估需要2年。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，該局規畫興建向陽樂活館，為5層樓近8百坪的建物，其中1樓完全保留當作社區活動中心使用，會維持目前使用的空間及需求，2樓則是許多年輕夫婦要求希望設置的托嬰中心，3樓為失智據點及輔具中心，4樓社區式日間照顧中心，5樓則關於婦幼相關服務的夢想館。

彰化縣衛生局長葉彥伯說明彰化市向陽樂活館規畫。（孫英哲攝）

葉彥伯說，這是一棟綜合性、整合型的大樓，總面積8百坪的建物所需總經費為1億7780萬元，衛生福利部已於2022年10月26日核定補助3378萬元，其餘不足經費由縣府自籌支應。該地有公園及兒童遊憩設施，未來若該樂活館順利動工，該地公園及兒童遊憩設施、排水系統等，也會一併規畫改善及整理。

他表示，彰化縣26鄉鎮市已近7成鄉鎮都有設置綜合性的整合性長照社福大樓，目前已設置20棟，彰化市人口多，實際上有規劃4棟，1棟已經動工的長照綜合大樓位在介壽北路，另外3棟包括位在向陽社區、下廍里、民族新村的舊址。

彰化市民族新村長照社福大樓預定地是縣府的土地，目前建築師已在進行規劃，會有失智的家屋、日照、托嬰等場館；至於向陽長照樂活館的部分，葉彥伯指出，目前建築師的遴選都已經完成，等取得土地使用同意書後，就開始進入規畫設計，目標是希望在年底能夠完成工程發包程序，工程期預計2年。

彰化市向陽樂活館若能順利興建，將會是彰化縣內有史以來婦幼、社福、長照等資源服務最完整的大樓，彰縣府感謝彰化市公所與代表會對於長照衛福建設的支持，期待該案的土地使用同意書能通過，衛生局將會盡速規劃拆除，並新建5層樓整合式長照社福大樓。

葉彥伯強調，向陽樂活館將會有一半的空間都是提供婦幼社區活動中心等服務，包括托嬰、夢想館等場地，所收的日照長照老人並非長年臥床住機構的失能重病老人，而是白天到日照中心活動，下班後就回家，性質比較像是托老所，並不會造成里民困擾的嫌惡設施，反而可以提供壯年族群，白天將長輩送至托老所日照、共餐、沐浴，下班後才回家，可以大幅減輕青壯族群的負擔。