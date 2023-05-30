俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，今（30）日早晨莫斯科遭到無人機攻擊，多棟建築遇襲，導致「輕微」受損，其中莫斯科南部2棟公寓大樓的居民已被緊急疏散。俄羅斯國防部隨後指控烏克蘭派出8架無人機攻擊莫斯科，砲轟基輔是「恐怖份子」，不過所有無人機都遭到擊落。

綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社、英國廣播公司（BBC）報導，莫斯科市長索比亞寧在Telegram發文稱，今日凌晨莫斯科遭到無人機攻擊，導致幾棟建築物受到「輕微」損壞。他說莫斯科所有緊急救難部門都趕到現場，目前沒有人受重傷，僅2人尋求「醫療協助」，也沒有人住院。

莫斯科地方政府稱，當地30日清晨遭到無人機攻擊，數棟建築遇襲。圖為救護車及消防車停在其中一棟公寓大廈外。（圖／路透社）

一名俄羅斯救難人員表示，莫斯科有2棟公寓大廈被無人機擊中，其中一架無人機擊中了位在莫斯科南部的工會大街一棟公寓的高樓層，導致建築物外牆及玻璃受損，不過未造成人員傷亡。目前這2棟公寓大樓的部分居民都已被緊急疏散。

圖為遇襲的其中一棟莫斯科大樓。（圖／路透社）

此外，莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）也發文表示，好幾架飛往莫斯科的無人機遭到防空系統擊落。今日稍早，多個俄羅斯Telegram帳號稱，約4至10架無人機遭到擊落。

俄羅斯國防部後續指控烏克蘭對莫斯科發動「恐怖份子」無人機攻擊，其中3架遭到電子作戰壓制，另外5架被鎧甲-S（Pantsir-S）地對空飛彈系統擊落。

Governor of the #Moscow region Andrey Vorobyov: "This morning, residents of some areas of the Moscow region could hear the sounds of explosions - this is our air defense. On approaching Moscow, several drones were shot down. I ask the people to remain calm." pic.twitter.com/ZuUJmXU9J0 — NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2023

Moscow City Officials have announced that Air Defense Batteries were able to Shoot Down at least 10 Drones which were Detected over the City within the last few hours, with Damage from Debris and “Successful Impacts” affecting multiple Residential Buildings; it was additionally… pic.twitter.com/oSKgOIR8E4 — OSINTdefender (@sentdefender) May 30, 2023

推特上也出現疑似無人機飛越莫斯科上空被擊落的畫面。

#Russian media shows the location of an alleged drone strike near the 25th floor on Atlasova Street in New #Moscow. pic.twitter.com/Y93sNL0W95 — NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2023

BBC俄羅斯編輯羅森柏格（Steve Rosenberg）表示，他是在當地時間清晨6時24分聽到爆炸聲，6時58分聽到另一起爆炸。

圖為被俄羅斯轟炸的基輔公寓大樓。（圖／路透社）

目前尚不清楚誰發動無人機攻擊，烏克蘭至今未對此置評。不過針對俄羅斯連日來派出無人機、飛彈猛轟基輔，烏克蘭國防部情報總局（HUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）昨（29）日警告，會有快速反應。

圖為基輔遭轟炸後，停在公寓下方院子的轎車也受損。（圖／美聯社）

俄羅斯一連三天狂炸基輔，烏克蘭指出，29日的徹夜狂炸中攔截了超過20架神風（kamikaze）無人機，無人機殘骸導致數棟建築起火，這波攻擊至少釀成1人死亡、3人受傷。

（持續更新）