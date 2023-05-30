高雄市府交通局於2020年5月與8家醫院合作推出「醫療快速通關服務」，縮短搭乘復康巴士就醫民眾看診時間。今年小港醫院與復康巴士營運業者高雄客運合作，首創溝通平台，跨團隊合作，除了病患抵達前會有提示，無家屬陪者者有安排專人陪同看診，縮短就醫療程時間等服務，從小細節進行精實改善。

國發會預估台灣將在2025年進入超高齡社會，根據內政部最新統計已有4縣市提前達到超高齡社會。根據小港醫院調查「搭乘復康巴士病人就醫情況」，結果顯示65歲以上者占64％、肢障者占94.28％、視障者占3.1％、聽障者占2.62％；有照護者陪伴就醫者占98.8％；使用輪椅輔具者占99.4％。

復康巴士營運業者高雄客運陳彥碩協理表示，這次與小港醫院合作，共同研議如何精進改善病患搭乘復康巴士之就醫流程，發現在醫病溝通、診間流程繁瑣、就診等候時間等因素可進行改善。其中，病患和家屬最擔心因錯過回程車次，需負荷改搭無障礙計程車2至4倍交通費用，導致復康巴士交通資源浪費。

志工服務台會顯示當天搭乘復康巴士的病人，在病患院到醫院前30分鐘以紅字提示。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

「我們在病人身上看見需求！」小港醫院護理部門診護理長徐琬茵說，與高雄客運結合首創溝通平台，並跨團隊合作包括醫師、護理師、醫療事務室、藥學科、檢驗科、影像醫學科、社會服務室等，運用精實手法及運用多元創意優化就醫流程。

包括結合高雄客運資訊嫁接，就診流程全程導入智能資訊化，並安排專人陪同看診及即時服務優先安排門診就醫看診及細心診療，優先安排影像檢查及說明穿著注意事項及快速更衣法，以及專屬檢驗科服務櫃台及貼心採檢服務，還有多元批價繳費服務及專屬領藥服務及用藥說明窗口，提供智多心、同心、細心、相心、貼心、費心及用心，七心級揪感心門診服務。

小港醫院表示，跨科室將就醫流程問題一一突破，讓搭乘復康巴士病患及家屬不需為了趕車而焦慮擔憂，確實降低等候看診時間、縮短就醫流程花費時間，也提升準點搭乘率。