吃醋是愛情中一種在乎的表現，不過每個人的反應及觸發條件都不盡相同，《科技紫微網》運勢專欄指出，天蠍座、巨蟹座、牡羊座是天生的醋桶，因為過於在乎對方，導致只要任何一點風吹草動，便會鑽牛角尖、胡思亂想。

▍天蠍座

天蠍座的醋意主要源自於他們的心中有太多的疑慮和不安全感，只要生活中有其他人出現，就會暗暗的拿自己和情敵做比較，更會四處打聽，搞清對方的來歷。天蠍座嘴上雖然說不在乎，但其實他們很在意，即便內心已充滿醋意，在另一半面前他們會表現出雲淡風輕的樣子，但伴侶若真的以為沒事而不解釋清楚，那就死定了，因為天蠍座希望對方能在乎他們的感受。

▍巨蟹座

巨蟹座一旦戀愛，全部注意力都會放在對方身上，雖然平日表現得大方得體，但在喜歡的人面前其實很沒有自信，總是會擔心自己不夠好，或擔心對方是否抵擋不住外面花花草草的誘惑，因此一旦有風吹草動，哪怕是電話、訊息，都能讓他們迅速變成行走的醋罈子，鑽牛角尖、胡思亂想，因為戀人是他們最大的精神依靠。

▍牡羊座

牡羊座只要伴侶身邊有異性接近，他們心裡的醋桶可是說翻就翻，而且不會給另一半留情面，這時任何解釋都聽不進去，最好的方式就是在旁仔細觀察，等到他們心中的怒火發洩完，回歸到平靜、適合溝通的模樣，一切就都沒事了。