國防部於本月25日透露，5億美元軍援近期就會實施，將以FIM-92肩射式刺針防空飛彈為主，另有消息指出，該批軍械已經在近日抵台。有立委質疑，為何美國不先給我們F-16V，因刺針比較偏向城鎮戰使用。對此，前陸軍少將于北辰表示，開戰第一時間，我戰機跟軍艦要先疏散，刺針可用於對抗武裝直升機。

立委陳玉珍29日在《新聞面對面》節目中表，美國優先給我們刺針飛彈是一個非常奇怪的事，因為戰爭中最需要取得的是制空權跟制海權，不能理解美方為什麼要這樣做？且F-16可以制止對方飛機飛過來，海上魚雷能先阻擋敵人於境外，現在美國、蔡政府做的事情，感覺是準備打陸地戰了。

于北辰指出，現在各界很多人質疑美國為什麼不先給F-16V、不給F-35等戰機，其實主要原因是戰爭有分階段，一般時期敵軍戰機越界了，我們去攔截；敵軍艦隊過界了，我們去伴航、阻擋。但到真正作戰就不是這樣打的，大陸軍機飛過海峽中線，台灣的戰機、戰艦就要去「疏泊」（戰爭一旦開始時，軍艦需就特定戰術位置，被稱為疏泊；另疏泊區敵軍火力較難以打擊，也利於保存戰力）。

對於戰時情況，于北辰認為，開戰後天弓飛彈就上去了，「一個飛彈換一個飛機看誰比較划得來」。于還強調，為什麼要買刺針他最清楚，陸軍最大威脅是武裝直升機，戰車開炮沒辦法打下來，若是戰車排能配備兩枚刺針飛彈，戰力就會有所保障。

于北辰預估未來發生戰爭，F-16戰機跟船艦在第一時間就會疏泊、疏遷去了，等到第一波防空飛彈把敵軍打的差不多，才會回來進行持續作戰，「這才叫持續空優、海優，而不是搶那個點」。