金寶今日召開股東會，許勝雄表示，2022年對企業或國家，都面臨很大的挑戰和考驗。自2018年中美貿易戰，這是中美爭霸戰，變成中國+1，使得全球布局要調整，產業面臨短鏈和斷鏈的問題，企業要面臨成本上漲的困難。

他指出，到了2020年，爆發新冠肺炎疫情，大部分國家和地區管制開開放放，全球運輸供應體系產生不連續的狀況，很多公司囤積零件，有些產業產生興衰變化，每個企業都面臨更多考驗。

而2022年俄烏戰爭，讓能源和原物料，產生供需問題，造成更大的通膨壓力。2020年的QE，加速通膨壓力，全世界央行又改為升息，希望把通膨壓下來，產生很多惡性循換，全世界經濟很難成長。

對於未來發展，許勝雄強調，大環境對企業有很大的壓力，要努力開源節流、面對壓力，還是有成長。金寶2022年營收大幅成長3成，達到1,814億元的規模，許勝雄希望今年能維持發展目標。