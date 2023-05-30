人民幣兌美元中間價30日報7.0818，較29日下調243基點。另外，中國人民銀行30日逆回購操作增至人民幣370億元。

中銀證券全球首席經濟學家、中國外管局前國際收支司司長管濤表示，應開展持續的市場宣傳教育，普及國際金融常識，客觀、理性看待跨境資本流動和人民幣匯率波動，為擴大金融開放、推進人民幣國際化營造良好環境。

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人民幣中間價30日下調243基點
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