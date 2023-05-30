搶攻暑期旅宿商機，礁溪寒沐酒店推出「馬上奔馳、海上探險」專案，即日起開放報名，戶外活動內容包含體驗位於烏石港碼頭的「遊艇自駕」，成為小小航海王，或是參加位於頭城小山丘馬場的「馬術活動」，感受小牛仔的魅力。 3天2夜專案價26,000元起，費用包含每位兒童早上的專業戶外課程、傍晚的陶藝課程與甲蟲標本DIY、活動期間的三餐與交通，以及1位家長陪同入住「日式詠泉居」的房費與餐食費用，報名再享精美參加禮乙份。

探索水上冒險樂趣，礁溪寒沐酒店與全台唯一可以發證國際船長 ICC Bareboat Skipper 的 IYT學校「Red Oyster Yacht Club紅牡蠣遊艇俱樂部」合作，規劃7個梯次遊艇自駕夏令營，7月2日至7月4日、7月12日至7月14日、7月19日至7月21日、7月26日至7月28日、8月9日至8月11日、8月23日至8月25日與8月30日至9月1日，由專業教練介紹帆船構造，並讓小孩學習海圖、體驗帆船操控與練習結繩。專案若有2位家長陪同入住「日式詠泉居」一泊二食兩晚36,000元，1位家長陪同為31,000元，費用皆不包含家長參與營隊的行程，若有需求則額外計費。

體驗沙灘騎馬，礁溪寒沐酒店規劃馬術課程，共有6個梯次，7月5日至7月7日、7月16日至7月18日、7月23日至7月25日、8月6日至8月8、8月20日至8月22日與8月27日至8月29日，透過專業耐心的教練，搭配穩定溫馴的馬匹，帶領小朋友認識馬匹、學習餵馬與牽馬，進而穿戴騎士帽、手套和安全背心等裝備，體驗最安全的小牛仔樂趣。初階馬術中，小朋友輕鬆騎乘達到感覺統合訓練與體智能提升，學習獨立自主並增強自信。專案若有2位家長陪同入住「日式詠泉居」一泊二食兩晚享31,000元，1位家長陪同為26,000元，費用皆不包含家長參與營隊的行程，若有需求則額外計費。

除主題課程外，專案包含「甲蟲森林」標本DIY以及「陶藝課程」。透過老師熱心講解，讓孩子了解礁溪豐富的昆蟲生態與30多種在地魚類，探索平日未曾接觸的奇幻世界。另外，為激發孩童創意，安排體驗手捏動物陶碗，透過上泥漿釉色，打造獨一無二的作品。晚餐大啖豐盛百匯的MU TABLE自助餐廳，還可以吃到每日早上從龜山島海域新鮮直送的漁獲，品味大海最原始的鮮甜美味。晚間入住全新改裝的「日式詠泉居」客房，日本原裝進口的藺草蓆以及和式桌椅，傳統工藝讓人彷彿置身東洋，房內除了有頂級席夢思睡床外，亦配有Switch遊戲機，讓小孩從早到晚一路玩到底。