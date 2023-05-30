貨櫃航運產業榮枯市場緊盯。長榮（2603）總經理謝惠全表示，因應國際海事組織（IMO）的減碳法規今年開始生效，無法符合法規的老舊船舶將被迫拆解退場。綜合這些因素，預期可吸收約10％市場運能，減緩原本市場對運能過剩的疑慮。截至今年5月，長榮所屬的海洋聯盟（Ocean Alliance）的航線共計減班218航次，減艙幅度約22％。

因應IMO新法規，長榮將依船舶調度及艙位使用狀況，適時調整航班，以有效提高船舶使用效率，降低營運操作成本及減少碳排。

長榮持續進行船隊汰舊換新計畫，船隊相當年輕，船齡十年以下的船舶占營運船隊比率高達八成，比整體貨櫃航運市場約三成的比率，在新環保法規改變市場競爭規則後，持續提高競爭力。

在長榮船隊規模上，截至5月30日為止船隊達213艘，運能166.4萬TEU，已簽約新船訂單尚有46艘待交，運能約42萬TEU，隨著新船投入營運，將持續升級各航線的船型，陸續汰換老舊船舶。

長榮今年底前預計有2艘新船交付，新增運能約3.1萬TEU。明（2024）年預計有22艘新船交付，新增運能約22萬TEU。2025年預計有18艘新船交付，新增運能約13.8萬TEU。2026年預計有4艘新船交付，新增運能約3.2萬TEU。