長榮（2603）30日召開股東會，通過去年獲利、盈餘分配及改選董事等議案。

長榮去（2022）年合併營收6,272.84億元，年增28.17％，毛利率63.52％，稅後淨利3,342.01億元，年增39.82％，每股稅後純益（EPS）87.07元，營收與獲利均創下歷年新高。

長榮股東會通過盈餘分配案，每股配發70元現金股利，預計發出1,481.49億元，除息時間即將發布。

長榮股東會選出的董事名單有繪（股）公司代表人張衍義，張國華，御（股）公司代表人柯麗卿及謝惠全，繪（股）公司代表人戴錦銓，長榮鋼鐵代表人吳光輝，獨立董事游芳來、黎昌州、張家琦。

今年長榮第一季合併營收668.27億元，年減60.88％，毛利率22.15％，稅後淨利為50.43億元，年減95.02％，EPS為2.38元。

長榮董事長張衍義表示，今年海運市場回歸正常化過程中，由於俄烏戰爭持續延宕、地緣政治關係緊張、各國持續升息及高通膨等因素，造成市場對貨櫃航運業的前景看法保守。

雖然目前全球經濟成長動能減緩，但仍在正向發展軌道上，市場預期在歐美通膨減緩的情況下，下半年各國升息浪潮可望逐漸進入尾聲，全球景氣下行風險也將下降，帶動消費、就業與製造回穩。

長榮總經理謝惠全強調，俄烏戰爭仍是影響市場發展最重要因素，如果戰事能夠終止，預期今年下半年貨量將比上半年來得好，至於運價仍將取決於運能供需。

此外，因應國際海事組織（IMO）的減碳法規今年開始生效，截至今年5月，長榮所屬的海洋聯盟（Ocean Alliance）的航線共計減班218航次，減艙幅度約22％。

長榮將依船舶調度及艙位使用狀況，適時調整航班，以有效提高船舶使用效率，降低營運操作成本及減少碳排。

長榮持續進行船隊汰舊換新計畫，船隊相當年輕，船齡10年以下的船舶占營運船隊比率高達八成，比整體貨櫃航運市場約三成的比率，在新環保法規改變市場競爭規則後，持續提高競爭力。