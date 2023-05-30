新北市環保局招募稽查生力軍，預計8月辦理儲備聘用人員及約僱人員招考，錄取30名儲備聘用人員及150名儲備約僱人員，報名期間自6月30日8時至7月10日18時，採網路報名，經考試及格並正式進用者，聘用人員月薪4萬2541元，約僱人員月薪3萬2425元。

環保局說明，本次聘用人員及約僱人員合併辦理招考，並分兩階段進行，第一階段筆試於8月19日舉行，筆試題型包含單選題、多選題及簡答題，範圍涵蓋環保概論、環保稽查實務、環保相關法規、貪污治罪條例及行政法等；通過筆試者，可繼續參加於9月份舉行的第二階段口試，其中筆試分數佔50％、口試分數佔50％。

環保局表示，本次招募的聘用人員主要辦理新北市國土破壞及重大環境汙染專案，報考資格須具備以下資格其中之一：具備環保相關證照或環境保護稽查相關經驗者，僅需專科以上學歷；國內外環境、化學相關科系碩士以上學位則無需相關證照或經驗即可報考；另約僱人員主要辦理環境公害陳情案件稽查勤務，須具有國內外專科以上學校畢業或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校畢業者即可報考。

最新消息及招考簡章請至環保局官網(https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=10289) 查詢。