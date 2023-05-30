台中區監理所所長楊聰賢表示，車主收到處分書後，可於6月30日前，利用行動支付平台繳納逾期罰鍰，也可以持單至金融機構、郵局、便利超商或各區監理所（站）繳納。（台中區監理站提供／潘虹恩台中報導）

中彰投地區車主看過來！台中區監理所30日指出，今年汽機車燃料費逾繳受罰案共有6萬餘件，監理所已於本月26日寄出違反公路法處分書，車主收到後應於6月底前完成繳納，若逾期經催繳仍未繳納，則會依公路法裁處300元至3000元的罰鍰，以免逾期遭移送強制執行。

台中區監理所所長楊聰賢表示，自用汽、機車燃料費於每年7月徵收，若逾期經催繳仍未繳納，則會依公路法第75條規定裁處300元至3000元的罰鍰，並停止其辦理車輛異動或換發牌照，及依法移送強制執行。

楊聰賢說，車主收到處分書後，可於6月30日前，利用行動支付平台繳納逾期罰鍰，也可以持單至金融機構、郵局、便利超商（統一、全家、萊爾富、來來OK）或各區監理所（站）繳納。

台中區監理所官網已設置汽燃費約定扣款線上申辦服務，楊聰賢也歡迎車主踴躍申辦，未來開徵期限最後1日，即自動從約定帳戶扣繳汽燃費，而且扣款前後會以手機簡訊或E-MAIL等方式通知，可避免遺忘繳費受罰，也可降低紙本繳款書送達困擾。