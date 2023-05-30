寒舍2022年合併營收34.22億元、年增達46.63％，為近3年高點。雖因前三季受疫情及邊境管制影響，營業虧損2.3億元、稅後虧損3.38億元，但虧損幅度分別減少達71.29％及53.02％，恢復近3年最佳水準，每股虧損3.69元。

寒舍指出，新冠肺炎疫情使集團面臨虧損，於去年辦理減資彌補虧損及辦理私募特別股，以強化財務結構及充實營運資金。所幸，隨著台灣去年10月13日解除邊境管制，來台旅客陸續回流，使飯店整體營收開始回溫，整體虧損幅度優於預估約31.21％。

受惠疫後客流量復甦，帶動住房及餐飲業務同步暢旺，寒舍2023年首季合併營收11.95億元，季增0.46％、年增達47.31％，營業利益1.43億元，季增達40.8％、年增達3.75倍，稅後淨利0.81億元，季增達94.38％、年增達12.59倍，每股盈餘0.9元，全數改寫3年高點。

寒舍指出，在國際商務旅客回流、會議展覽市場升溫助攻下，集團旗下位於台北的各酒店據點業績亮眼，首季平均住房率約7成、平均房價約6500元。其中，台北寒舍艾美酒店4～5月住房率約達8成、平均房價達9500元。

寒舍表示，隨著國際型展覽逐漸回溫，台北寒舍艾美酒店目前至年底前的會議專案預訂已達8成，5月下旬甚至有科技業包場，使住房、餐飲業務隨之受惠。另外，也同步看好7月醫療學會帶來的住房業績，活動期間住房率已達8成，有望挹注營收表現續強。

展望2023年，寒舍預期在各國國境開放、航空公司逐步恢復航班，待商務及觀光旅客全面回流，應能再推升飯店整體客房、餐飲及宴會業績成長，對下半年營收成長樂觀其成，力拚全年營收年增逾25％、營運轉虧為盈，重返2019年疫前水準。

寒舍董事長蔡伯翰表示，面對通膨對營運挑戰，會持續做好成本費用管控，隨時審視營運及生產成本，除減少不必要的開銷外，也會以集團統購目標盼以量制價，以節省開支並提高效率和盈利能力。同時，對於新營業據點或新業務項目，目前均有提案在審慎評估中。