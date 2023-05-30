面對今年觸控市況，周賢穎認為，上半年客戶都在調整庫存，面對狀況跟市場預期差不多，產能利用率仍低，第3季底到第4季產能利用率會提高，他觀察GIS營運下半年至少比上半年好，但回到去年情況比較困難。

周賢穎表示，公司主力還是平板跟NB，手機比重持續下降，去年NB占比提升至3成、平板59％、手機約1成，今年手機還會略降，整體比重差異不大。

GIS第1季出現負毛利，周賢穎指出，主要是因為營收規模較低，固定攤銷沒辦法cover，第2季需求有些提升，但提升力度與公司預期仍有些落差，毛利率的提升第2季還要看6月狀況，負毛利狀況應該到下半年可以改善。

AR及VR產品去年還有很高期待，但去年一整年AR及VR出貨量低於本來預期，兩個產品應用被廣泛使用仍需要時間，周賢穎期望產品應用未來幾年有較好發展，GIS在這部分投入很多資金，但對營收貢獻要時間。此外，指紋辨識去年開始量產，下半年等新產品量產，明年有機會有較大增長。

GIS持續轉型，從觸控廠商轉向鏡片、協助客戶開發生產光學模組等，近兩年在車載也投入相當資本支出。公司也進行海外布局，目前觀察客戶需求量跟投資效益考量布局，地點包括越南、印度、墨西哥，明年中或明年底之間能確定。