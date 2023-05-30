據界面新聞報導，5月29日晚間有媒體爆料，集度汽車智能駕駛負責人王偉寶被傳出已經離職。據接近他的人士表示，王偉寶確實已經離職，至少兩周沒有見到他。集度汽車官方回應稱：王偉寶因個人原因，已辭去集度的職務。目前，集度智駕相關工作由CEO夏一平主持，測試和泛化任務一切正常。

值得注意的是，據美國之音報導，洛杉磯聯邦地區法院16日公佈，蘋果公司的一名中國籍前軟體工程師在2018年從該公司離職的最後一天之前獲取了與自動駕駛汽車相關的專有數據。此人在聯邦調查局（FBI)特工在他家進行搜查的當天晚上，搭機從舊金山飛往中國。

這位受到刑事指控的前蘋果僱員是現年35歲的中國公民王偉寶，他是2016年至2018年在蘋果工作的中國籍軟體工程師。美國司法部官員說，2017年，王偉寶接受一家中國公司的聘用，但在從蘋果公司辭職之前，王偉寶被控盜取大量蘋果有關自動駕駛的數據。美國司法部官員說，執法人員在搜查王偉寶位於加州灣區的住宅時發現了這些數據。

公開訊息顯示，王偉寶於2021年8月正式加入集度，負責公司的智能駕駛業務。此前他曾於2016年加入蘋果自動駕駛團隊，擔任計算機視覺技術負責人。2018年離開蘋果公司後創業，創辦名為Singularity.AI的醫療人工智能公司，並擔任技術VP。2020年，王偉寶加入新石器無人車公司，擔任首席技術官。

集度汽車是百度造車的載體，由百度和吉利合資成立。其首款概念車汽車機器人產品ROBO-01去年6月8日在線上發佈，此後集度又發佈了ROBO-01探月限定版。據瞭解，其首款車型將於今年第三季開始交付。

集度汽車定義的「汽車機器人」具有自由移動、自然交流和自我成長三種主要能力。百度創始人李彥宏曾表示，智能汽車未來更像智能機器人，未來機器人的主流形態更像一台智能汽車。

具體來說，面向L4級的自動駕駛能力讓它自由移動，語音識別讓它自然與人交流，最後基於AI、大數據驅動，機器人可以讓它自我學習和自我成長。

其中，智能駕駛是集度汽車最為重要的賣點。王偉寶曾在今年2月份的一場行業沙龍中表示，集度高階智能駕駛具備覆蓋高速、城市、泊車的「三域融通」能力，而高階智能駕駛系統的核心功能，點到點領航輔助PPA已經在去年10月份正式推出。

不過值得注意的是，在今年上海車展期間，有媒體報導稱集度汽車因為沒有造車資質，其參展請求遭到主辦方拒絕。不過集度汽車隨後回應稱，缺席上海車展是根據自身產品營銷節奏所作出的決定，並非因為沒有資質而被主辦方拒絕。