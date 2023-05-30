針對未來景氣，統一超董事長羅智先今天坦言很難預測，「現在看年初的觀察，沒一樣準，只能好好過每一天」；他認為若以原物料價格當基準會「漲價漲不完」，降低成本會比直接漲價更好。

統一超今天舉行股東會，通過去年財報、配發9元現金股利。

統一超董事長羅智先去年曾表示，全球經濟局勢嚴峻，通膨、戰爭、疫情全捲在一起，連2008年的金融海嘯都比不上。對於近期景氣展望，他今天卻說，「沒辦法看，現在看年初的觀察，沒有一樣準，只能好好過每一天。」

統一超去年營收新台幣2904億元，年增10.5%，連7年創新高，合併稅後淨利達110.7億元，成長10.49%，每股盈餘8.93元，較前年成長0.41元，揮別疫情陰霾，營運表現回穩，扭轉獲利連二衰的局面。

針對原物料價格維持高檔，是否會有漲價規劃，羅智先說，若以原物料價格當基準「會一直漲不完」，可透過更合理、順暢的流程來找尋努力空間，例如「降低成本，會比直接漲價更好」。

去年統一、統一超正式宣布收購台灣家樂福一案，日前通過公平會審議，羅智先表示，還需要投審會審核，與法方也還有細節要談，最快要暑假才能交割，而交割後還要先觀察一段時間，也有很多地方要向家樂福學習。

受中國上海先前封控影響，統一超在中國轉投資的7-ELEVEN與銀座超市陷虧損，針對今年營運是否好轉，羅智先表示，除了疫情以外，店數規模也是關鍵，就像過去在台灣經營超商初期也很辛苦，300店是一個「魔術數字」，也就是所謂的規模門檻，今年2月上海與浙江門市數量已超過300店，營運有機會好轉。

此外，統一超旗下電商博客來今年第一季首度虧損數百萬元，羅智先表示，圖書環境確實產生很大變化，但博客來有600萬至700萬名會員，應該還有很多事可做，而不是只靠賣書來賺錢，除了運用價格驅動賣書，還可運用會員來分析消費資訊，他並不認同圖書要打價格戰。（編輯：林淑媛）1120530