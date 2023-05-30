蘆筍香甜可口，無論是做成沙拉或料理都受到許多人喜愛，它更有「抗癌蔬菜之王」美譽。事實上，蘆筍有白、綠、紫之分，各自有其不同特色的營養成分與口感，除了常見的綠蘆筍口感脆嫩，膳食纖維豐富；白蘆筍則口感鮮嫩、甜度高；紫蘆筍較綠、白更嫩甜，且富含花青素。雖然蘆筍營養價值高，有防便祕、抗氧化的功效，營養師夏子雯提醒，胃潰瘍、需要低渣飲食、痛風、腎功能不佳等4種人，不宜多吃。

台北農產運銷公司近來於臉書專頁發文，分享蘆筍相關知識。北農指出，若說高麗菜是「國民菜王」，那蘆筍則稱得上是國際公認的「蔬菜之王」。並分享蘆筍有白、綠、紫之分，白蘆筍以覆土或遮布避免行光合作用；而綠、紫蘆筍出土後，照射陽光行光合作用，外表呈現綠色或紫色：

1、 白蘆筍：採收雖較為困難，但口感鮮嫩、甜度高，價格也通常較高。

2、綠蘆筍：多汁爽口，口感脆嫩，膳食纖維豐富，有利腸胃蠕動，對心血管健康也有幫助。

3、紫蘆筍：纖維少、含醣量高，相較於白、綠蘆筍更嫩甜，也含有豐富的花青素。

營養師夏子雯也曾在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文，指出蘆筍不僅熱量低，營養價值也很高，並分享其5大營養素：

1、豐富的膳食纖維：綠蘆筍平均每100公克含有1.2公克的膳食纖維，嬌貴的白蘆筍則含有1.8公克，非常適合便秘的人食用。

2、含維生素A、B群、C、β-胡蘿蔔素：能維持上皮黏膜細胞的完整、抗氧化、正常生理機能。

3、礦物質「鉀」：鉀能調節血壓、神經傳導、肌肉收縮等，綠蘆筍平均每100公克含鉀離子271毫克、白蘆筍則有204毫克。

4、礦物質「硒」：能阻止癌細胞分裂與生長，加速解毒，提高對癌的抵抗力。

5、蘆丁、天門冬胺酸：能強健血管、預防動脈硬化、減少疲勞。

不過，夏子雯也提醒有4種人不宜多吃，像是胃潰瘍或十二指腸潰瘍者，因蘆筍屬高纖蔬菜，容易摩擦胃壁及黏膜、增加負擔；大腸鏡檢查、大腸癌術後的人，需採低渣飲食，因蘆筍纖維高，建議不要食用；痛風患者，因蘆筍前端處普林值含量較高，若真要食用則建議吃後端，或汆燙後再食用為佳；腎功能不佳、須限制鉀攝取者，皆需注意高鉀蔬菜的攝取量，以避免加重身體負擔。