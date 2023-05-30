迎接端午節4天的連假商機，雲朗觀光旗下雲品溫泉酒店、翰品酒店新莊、翰品酒店高雄、兆品酒店台中、品文旅礁溪分別推出豐富節慶內容吸客，有端粽禮盒、端午住房專案、端午節當天入住送端粽，還可體驗精彩端午應景活動。即日起至6月22日翰品酒店高雄獻上「翰品端午粽香好味禮盒」6顆580元，有紅麴風味赤肉粽、芋香櫻花蝦紫米粽、香蕈酸菜鴨肉粽3種口味各2顆，6月4日前預訂還可享9折優惠。

雲品溫泉酒店於6月22日至25日舉辦「擊鼓龍舟」活動，邀請住客一同競賽，擊鼓划SUP立槳搶旗，優先拔旗奪勝的組別可獲得小禮物。6月22日「立蛋好手」，提供住客雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋、鵝蛋、鴕鳥蛋等不同種蛋，擇1顆蛋成功立起，拍照打卡上傳社群平台並標記雲品，即可有機會抽中大廳酒吧雙人下午茶。「五彩編織」，帶領住客手作體驗五彩線編織手繩或粽子吊飾。「端午花粽」，住客可一起運用粽葉及艾草菖蒲，創作出實用與裝飾性兼具的端午應景花藝作品。

翰品酒店高雄即日起至6月30日推出「一泊二食潮粽PK饗端午」住房專案，每晚2,999元起入住翰品高雄含早餐，並可在港都茶樓享用主廚特製的4款風味粽，搭上清爽小菜與龍膽石斑味噌湯，每日限量5間。翰品酒店新莊、兆品酒店台中與品文旅礁溪於6月22日在早餐餐檯供應限量端粽，與旅客一起歡慶佳節。品文旅礁溪於6月22日至25日舉辦包粽子DIY，每房住客可體驗一次，每日限量40組。

翰品酒店高雄也在端午期間推出，「翰品端午粽香好味禮盒」6入580元，紅麴風味赤肉粽以五花肉為主餡，搭配香菇等配料，糯米以高湯和紅麴浸泡蒸煮，讓粽子呈現討喜的紅色並增添米飯香氣。

芋香櫻花蝦紫米粽，使用來自甲仙的芋頭做成芋泥內餡，包裹著肉燥、櫻花蝦、鹹蛋黃、菜脯等餡料，口感及香氣都極富層次。香蕈酸菜鴨肉粽 ，將土番鴨以川燙方式處理再切片，經醃製再加鴨高湯拌炒成餡料；米飯以鴨骨高湯烹煮，加入香蕈醬攪拌、客家酸菜切細拌炒，最後依序將餡料鋪上，以鹹蛋黃點綴完成。