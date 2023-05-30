據《基輔獨立報》報導，俄羅斯總統普丁簽署了有關退出《歐洲常規武裝力量條約》（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe，CFE）的法令。俄羅斯周一（29日）在法律資訊官方網站上，發布了退出《歐洲常規武裝力量條約》的相關文件。

北大西洋公約組織（NATO）和華沙公約組織（Warsaw Pact）1990年簽署了《歐洲常規武裝力量條約》，對兩大軍事集團的各類常規兵器總量、核查方式等作出規定。在華約解散和蘇聯解體後，1999年歐洲安全與合作組織領袖會議通過《歐洲常規武裝力量條約修改協議》，修改後的條約僅得到4個國家，俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克和烏克蘭的批准，但迄今卻沒有一個北約國家批准該協議。由於俄羅斯認為北約持續東擴，俄方2007年暫停履行《歐洲常規武裝力量條約》。

普丁5月初任命俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）為代表，負責協助俄國議會審議俄羅斯廢止《歐洲常規武裝力量條約》的相關事宜。雷雅布可夫說，在歐洲軍事政治局勢因西方國家行動而惡化的情況下，這項條約已經「無可救藥地過時，並成為一種遺留物」。俄羅斯聯邦委員會上周三（24日）在全體會議上，批准俄廢除這一條約的相關法律。