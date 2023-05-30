養狗當寵物出外遛狗，卻將狗大便置之不理，讓民眾反感，花蓮縣環保局接獲不少投訴，不過因舉證困難，定案裁罰率並不高，曾遇到有飼主放任狗隨地大便後，狗上了機車踏板，當稽查員表明分身，飼主不想被開罰，竟然把狗踢下機車揚長而去，讓小狗在後面狂追。環保局希望民眾協助舉發，祭出「100％」獎金，檢舉經查證屬實並確認飼主繳交罰款後，將把罰款都轉為檢舉人獎金。

花蓮縣保局為提升環境品質，解決狗便造成市容觀瞻及環境衛生問題，去年起到今年4月，狗便稽查423件、告發4件，總計開罰4800元，違者依廢棄物清理法第11條第1項第6款規定，處以1200至6000元罰款。

環保局稽查人員到公園宣導遛狗不留便。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

環保局稽查科長林蔡毓說，有時認定上會出現困難，必須要有「動態錄影」，完整看到狗完成大小便等動作，也要拍到主人，或以車追人，稽查人員會不定期往市區主要公園稽查，不過曾經遇到有飼主不想被開罰，竟然把狗踢下機車踏板後揚長而去，讓小狗在後面狂追，令稽查人員搖頭，未來也會利用科技執法來蒐證。

民眾檢舉可利用手機、數位攝影機等攝影工具，錄下犬隻便溺及飼主未隨手清理狗便污染環境畫面，並拍下飼主車牌號碼或門牌資訊等，寄交花蓮縣環保局舉發，經查證屬實審核符合取締告發要件，將可獲得實收罰鍰最高100％檢舉獎金。環保局強調目的不是罰錢，而是要讓環境更好，飼主要發揮公德心。

環保局提醒飼主發揮公德心，一起維護環境整潔。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮知卡宣森林公園、美崙溪上游高灘設有寵物公園，平日就有許多飼主帶愛狗運動或不定期舉辦活動，王小姐養兩隻寵物狗，她說，遛狗時會隨身帶「三寶」，一次性手套、塑膠袋及一瓶水，可在遛狗隨手清大便；而寵運動運動公園內有分大小狗專區，每區口均有提供寵物便袋與垃圾桶，供飼主即時處理毛小孩的糞便，希望飼主朋友一同維護環境衛生。