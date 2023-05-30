麥當勞賣的麥香魚深受民眾喜愛，一名網友表示，今早想以麥香魚當早餐，上麥當勞官網才發現麥香魚竟是100%真鱈魚製成，他將其PO上網直呼「麥香魚是鱈魚做的耶！」貼文令許多網友也吃驚，紛紛留言，「吃一個賺一個！CP值超高的漢堡」。

原PO今（30）日於PTT八卦板指出，今早想以麥香魚當早餐，上麥當勞網站查才發現，麥香魚的魚是100%真鱈魚，由於鱈魚價格較高，令他震驚不已，直呼「麥香魚是鱈魚做的耶！」

貼文曝光，網友也驚訝，「真的假的？！」、「 什麼？這是多麼讓人震撼的消息？」、「居然不是香魚？」、「所以沒廣告不實」、「吃一個賺一個欸！麥當勞佛心公司」、「來個雙層」、「一直都是啊！CP值超高的漢堡」、「下班去吃爆」。

但也有人認為鱈魚也有分品種、價格有高低，推測麥當勞使用的鱈魚可能是比目魚，「 鱈魚有很多種」、「應該是比目魚，正宗鱈魚吃不起」、「鱈魚現在超貴」、「是用扁鱈魚吧！又不貴」。

根據健康粉專《好食課》指出，大部分人講的鱈魚其實是大比目魚，俗稱「扁鱈」，因魚身全長和成年男性差不多，所以在市面上看到通常是以斜狀切片販售；而真正的鱈魚稱為「圓鱈」，非常稀少，較不容易買到。但兩者都是優質的蛋白質、多元不飽和脂肪酸來源，富含豐富的EPA、DHA，可抗發炎、降低心血管疾病風險。