網友根據桌上1杯疑似刻意露出的連鎖手搖飲店飲料，搜出場景是在台中市1家手搖飲店，事後該連鎖飲料店總部也發出聲明，並勒令該店停業7天。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

26歲張姓女子日前以紅髮全裸裝扮在台中一家連鎖飲料店和男性友人做出接吻、撫摸等不雅動作，還將照片傳上推特，遭到網友瘋傳；警方昨（29日）前往該飲料店了解，將張女帶回偵訊，她辯稱在飲料店樓上開工作室，照片中的男主角是她的「粉絲」，坦言拍攝後上傳推特，沒想到會流出；訊後警方也依妨害風化罪送辦。

紅髮裸女和一名男性在沙發上做出接吻、撫摸、「69式」等動作，這些照片近日在網路被瘋傳，引起網友熱議，有網友根據桌上1杯疑似刻意露出的連鎖手搖飲店飲料，搜出場景疑似在台中市1家手搖飲店，女主角疑似為手搖飲店的員工；事後該連鎖飲料店總部也發出聲明，並勒令該店停業7天。

台中市第二分局也到該處找到26歲張女，張女否認是手搖飲店員工，辯稱和手搖飲店老闆是朋友，自己則在飲料店樓上開工作室，而照片中的男主角是她的「粉絲」，她只是與對方說好拍攝該組影片，並未真的發生性行為。

但張女也說，她將照片放在自己私人的推特帳號，不知道為何會流出，也不知道放在網路上是違法的行為。

警方表不，張女涉嫌於社群Twitter散播不雅圖片，已有公然猥褻之嫌，訊後也將張女依妨害風化罪「散布猥褻影像」函送法辦，依法可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。