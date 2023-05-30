屏東21歲王姓男子29日在屏基醫院外叫計程車稱要上山，結果竟在來義鄉丹林山區持電烙鐵攻擊7旬羅姓計程車，隨即搶了1萬6000元後徒步逃逸，在山區一處工寮躲起來，警方獲報後5小時內將王逮獲，王落網後辯稱，因女兒住院需要錢才會預謀犯案，訊後被依加重強盜罪嫌送辦。

據了解，王嫌29日在屏基醫院外叫計程車，他向司機稱，他要回來義鄉，羅姓司機不疑有他、請他上車，不料到丹林段山路時，王嫌開始亂指路，導致羅男不斷在山路徘徊，最後計程車停在一處工寮時，王嫌突然持電烙鐵攻擊羅男，並搶走對方身上的1萬6000元，隨後徒步逃逸。

屏東21歲男持電烙鐵搶7旬計程車司機1萬6000元，落網後辯稱，女兒住院需要錢。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

7旬羅男不敵王嫌攻擊，頭部、手部都受有撕裂傷，所幸無生命大礙。警方獲報後立即展開追查，經各項數據資料及地緣分析後，專案小組在山區一處工寮逮獲王嫌，並起獲贓款1萬5600元、電烙鐵、手機、外套等證物，訊後被依加重強盜罪嫌送辦。

據悉，王嫌落網後辯稱，他是因為女兒住院需要錢，才會預謀犯案。