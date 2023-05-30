花蓮暑期強檔盛事之一的原住民聯合豐年節迄今已連續辦理23年，今年活動將在7月21日至23日登場，縣府先前已預告大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」將登台狂歡，如今再公開3天活動的不同主題，分別為「秀姑巒溪之夜」、「花蓮溪之夜」、「奇萊平原之夜」，邀請國內外遊客一起體驗花蓮原住民族的熱情與活力。

花蓮縣境內原住民族群包含阿美族、太魯閣族、布農族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、賽德克族等，縣府為推廣各族群的文化，舉辦「原住民族聯合豐年節」，提供族人舞台，展示族群的獨特樂舞，每年都吸引上萬名遊客到訪，一起在會場中與族人共跳大會舞。

花蓮縣政府今年特別邀請大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」，在7月21日至23日登場的原住民聯合豐年節演出。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

今年原住民族聯合豐年節將在7月21日至23日，縣府基於台灣是南島的一份子，原鄉是南島文化發源地，今年3月特別到大溪地，與2022 Heiva i Tahiti舞蹈職業組冠軍「Hei Tahiti舞團」簽署訪花演出MOU（備忘錄），邀請他們7月17至27日到花蓮不同鄉鎮、部落分享其精湛工藝、樂舞及文化，並在聯合豐年節登台演出，透過其豐富的文化藝術內涵，帶來一場國際級的樂舞饗宴。

花蓮縣政府今年特別邀請大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」，在7月21日至23日登場的原住民聯合豐年節演出。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

縣府先前預告「Hei Tahiti舞團」將訪花演出一事，獲得熱烈好評，今再公開聯合豐年節3天的主題之夜，分別為「秀姑巒溪之夜」、「花蓮溪之夜」、「奇萊平原之夜」，由全國及在地20組以上的優秀團隊接力演出，且現場進駐逾150個展售攤位，包括首次出現的在地原味特色攤位區。

原民處藝術文化科長徐采瑤透露，此次活動除大溪地的冠軍舞團登台演出，更邀請南島紋身藝術大師PATU MAMATUI TAMATA及PENIA，在現場與遊客交流傳統藝術，分享如何將大自然、神話與日常生活的創作靈感融入唯美藝術文化圖像。