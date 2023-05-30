警察積極取締酒駕，什麼光怪陸離情形都遇過！永康分局永康派出所日前攔查一名騎機車搖搖晃晃的50歲林姓男子，他坦承酒駕不諱，但員警要執行酒測時，林男要求員警通融讓他原地慢跑5分鐘排汗後再測，希望降低酒精濃度，結果跑到滿身大汗，酒測值一樣超標，讓警搖頭，早知如此，何必心存僥倖酒駕！

永康警分局永康派出所28日深夜11時至29日深夜11時執行巡邏勤務期間，1天查獲4起酒後駕車違規事件，其中3起酒測值達酒測值達0.25mg／L以上，涉刑事公共危險罪送辦。

其中一名騎重機的酒駕男子是初犯，還沒接受酒測就坦承酒駕，但也向警方表達，希望先原地慢跑5分鐘再酒測，「因為聽說流汗可以降低酒測值」，希望藉由排汗降低酒精濃度，結果，跑完後再測，酒測值依然超過0.15mg／L，當場遭到開單扣車。

警方表示，攔查酒駕什麼狀況都有，曾遇過有民眾要求伏地挺身，也有人要求喝一大瓶礦泉水，喝到撐到不行，不過、結果都徒勞無功。

警方呼籲，酒後勿心存僥倖駕車，不管用什麼方式，短時間都不可能降低酒測值，尤其酒駕不只駕駛人受罰，「酒駕新制」除相關罰鍰金額提高外，違規人所駕駛車輛一律須吊扣車牌，影響車主權益不容小覷，提醒民眾務必醉不上道！

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！