為提供消費者更多元的紓壓選擇，北投老爺酒店攜手台北知名連鎖足體養身館「指舞小春秋」合作，即日起至12月29日，推出期間限定「紓心假期」住房專案，平日雙人入住含早餐，享60分鐘腳底或全身按摩療程，每房每晚只要7,600元起，搭配白磺湯泉、烤箱及蒸氣室等飯店設施，最適合上班族安排一趟小度假。此外，北投老爺酒店祭出聯合票券限時加碼，持指定券可享PURE歐式餐廳早餐、午餐、晚餐三擇一，三人成行最低只要1,880元起，即可享用價值2,100元+10％的半自助式早餐。

北投老爺酒店以叢林靜謐及自然芬芳為概念，於酒店11樓打造全新療癒紓壓空間，提供刮痧拔罐、腳底按摩、半身、全身按摩到精油按摩等從頭到腳多樣化肌肉放鬆療程。

現代人緊湊的工作節奏、不良坐姿常引起痠痛勞累，泡湯及按摩為上班族最佳紓壓首選。今年春季，北投老爺酒店攜手台北知名連鎖足體養身館「指舞小春秋」合作，推出「紓心假期」住房專案。專案內含60分鐘雙人腳底或全身按摩療程，承襲正宗傳統經絡按摩，透過按摩師溫柔又力度適中的指壓技法，沿著身體肌肉紋理舒壓，伸展緊繃肌肉、加速淋巴流動，刺激穴點促進新陳代謝。

最後再搭配北投特有白磺湯泉、烤箱及蒸氣室等飯店設施，讓旅人隨時都能來場說走就走的舒壓假期！即日起至12月29日，凡購買「紓心假期」專案，平日雙人入住含早餐，每房每晚只要7,600元起。6月30日前凡單獨預約腳底或全身按摩療程，還可享定價9折優惠，另加價160元再升級精油油壓。

北投老爺酒店看準現代人常用美食療癒生活壓力，即日起至6月30日，推出聯合票券限時加碼活動，凡持「1,880元聯合餐飲券」，可享PURE歐式餐廳早餐、午餐、晚餐三擇一。消費者除可抵用「午間活力套餐2客」外，限定期間也可選擇「半自助早餐3客」或「晚間純味套餐1客」，無論獨享美食或好友聚餐都相當划算超值。此外，考量到情侶、夫妻約會和紀念日慶祝需求，凡持「3,200元聯合住宿券」，可兌換PURE歐式餐廳「純味套餐2客」。享碳烤黑豬聖路易肋排，搭配慢煮鮑魚、薩索雞、牛肝蕈野菇濃湯等豐盛餐點，打造充滿儀式感的雙人饗宴。