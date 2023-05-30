第8屆原住民族語單詞競賽全國決賽，於5月27日至28日在新北市新莊區輔仁大學中美堂舉辦，2天賽程中共有來自全國15個縣市85個隊伍參賽，參賽選手共計588人。苗栗縣南庄鄉東河國小walo隊榮獲瀕危語別國小組全國亞軍，為苗栗縣帶回1座亞軍獎盃並獲得大會頒贈獎金6萬元整，這也是東河國小連續4年獲得全國亞軍的殊榮。

南庄鄉東河國小榮獲今年第8屆原住民族語單詞競賽全國決賽瀕危語別國小組亞軍。（謝明俊攝）

東河國小位在南庄鄉東河村，全校共有43名學生，多屬賽夏族及泰雅族，因此，校長高清菊非常重視學生族語訓練，其中賽夏族語因人數較少，因此被列為瀕危語系，積極保存賽夏族語。

縣府原住中心全力推動原住民族單詞競賽，透過活動讓原住民族學生在遊戲中認識及背熟族語單字，去年族語成果令人驚豔，在全國決賽東河國小walo’隊榮獲瀕危語別國小組全國亞軍、泰安鄉泰興國小細道邦隊alang Sakuhan也獲一般語別國小組全國亞軍，為苗栗縣帶回2座亞軍獎盃。

原民中心表示，今年的東河國小繼續維持水準以上演出，再度奪下全國亞軍，這是該校第4度蟬聯亞軍，另外，泰安鄉泰興國小榮獲第5名，泰安鄉士林國小榮獲第6名，南庄國中榮獲瀕危語別國中組殿軍，再次展現學校栽培原民學子族語能力的亮眼成果。

苗栗縣長鍾東錦表示，每位學子經由預賽、複賽再到準決賽時，最後進入4強賽，要在幾百位的選手中脫穎而出，站在舞台上與對手爭奪冠軍，勝負往往就在一題之差，感佩學生們的抗壓性。當然也感謝校長及教師重視原住民族學生的族語學習，並嘉勉選手繼續學習，再接再厲，期望明年再度參賽，再為苗栗縣爭取佳績。