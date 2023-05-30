聯強國際（2347）30日召開股東會，聯強副總裁杜書全表示，原先市場期待第一季為景氣谷底，加上大陸解封，預期第二季會比第一季好，但第二季市場景氣並不如市場預期樂觀，不過，聯強有信心今年營收逐季成長、且一季比一季好。

至於獲利方面，預期獲利率將維持過去水準，毛利有把握維持往年甚至更好一些。

海外市場方面，杜書全認為，泰國、印尼等市場仍有很大的發展潛力尚未發揮出來，聯強會持續在這幾個市場進行長期投資。

在品牌代理方面，聯強在包括印度、泰國、越南等東南亞市場及中東、澳洲等市場代理銷售蘋果產品，杜書全認為，手機市場向來由電信商主導，但在越南及印度市場反而是通路商主導，加上這兩個市場的人口眾多，有助於聯強代銷終端的營收貢獻。

目前聯強在商用及半導體事業的產品維持成長力道， 其中，雲端業務一年貢獻營收約1.5億美元並維持40％-50％年成長幅度，AIOT產品也有來自專案、進入收割期。

下半年景氣預估，杜書全強調，消費信心還是很薄弱，儘管股市表現不錯，但大多數公司的獲利很難跟去年比，加上各項經濟數據指標都低於預期，「我比較擔心下半年仍然沒有大家期待的好，第三季也沒有那麼樂觀」，然聯強營收貢獻預期一季比季好。

至於整體消費市場疲弱，杜書全分析主要原因，包括受到疫情影響，過去兩年民眾加速添購換機，筆電及手機在過去兩年已陸續汰舊換新，通常換機期約四年左右，如果經濟沒那麼好又技術進展沒那麼快，換機潮就會拖到五年，對於明年展望、杜書全強調「不需要太悲觀」。

升息議題，杜書全說，未來仍有可能再升息，聯強因應對策就是加大長期借款，最近會有一個新聯貸案、額度約207億元，應付聯強長期資金需求，若未來利息持續攀升，因聯強手上有蠻多長期借貸額度可以使用，可以控制在升息上的曝險。