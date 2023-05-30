Bienvenido de vuelta, Liam.



¡Liam Hendricks ponchó al cáncer y está de vuelta en Grandes Ligas! 💚 #ElExtrabase⚾️ pic.twitter.com/ky4zA8g7rE — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) May 30, 2023

歷經4個多月的治療及康復，抗癌成功的白襪終結者韓崔克斯終於回到了大聯盟，並在今（30）日完成本季初登板，獲得滿場球迷掌聲歡迎。

34歲的韓崔克斯（Liam Hendriks）在1月宣布被診斷出罹患非霍奇金氏淋巴瘤，隨即配合醫院接受治療，並在4月透露已經完全移除癌細胞，投入了新賽季訓練，今日韓崔克斯正式從傷兵名單中回歸，賽前和妻子克莉斯蒂（Kristi Hendriks）一同現身球場，睽違4個月重返賽場，也不禁讓韓崔克斯和克莉斯蒂紅了眼眶，而白襪球團也將這段時間從「戰勝癌症」周邊商品所獲得的10萬4189美元收入，全數捐給淋巴瘤研究基金會。

比賽進行到5局，韓崔克斯已經走到牛棚裡熱身，受到主場球迷熱情掌聲，在白襪落後1分情況下，韓崔克斯8上登板投球，第一顆球就將96英哩速球送進好球帶，最終留下1局被敲3安、1保送丟掉2分，白襪終場以4比6敗給天使。

儘管韓崔克斯的初登板並不在100%的狀態，白襪賽後仍在暖心在推特上發文：「今晚對於我們來說，是一個巨大的勝利。」韓崔克斯生涯12個賽季拿下115次救援成功、3.81自責分率，2021年1月和白襪球團簽下3年5400萬美元合約，擔綱球隊終結者的角色。