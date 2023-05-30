梧桐妹（Angel）遺傳媽媽賈靜雯的完美基因，一張漂亮臉蛋根本翻本賈靜雯，梧桐妹也不時會透過Instagram分享生活，她2月底曬出近照時，還留著長髮，沒想到事隔3個月後再更新發文，梧桐妹曬出單穿短版背心自拍，改頂紅色短髮，還問：「誇張嗎」。

梧桐妹2月底分享逛家具店近照時，還留著及胸長髮，沒想到事隔3個月後再更新發文，她則改頂一頭紅色、肩上短髮，梧桐妹接著曬出單穿短版背心自拍，蠻腰若隱若現，她還發文寫下：「誇張嗎 嗯我也覺得挺誇張的哈哈哈哈哈」。

隨著年紀增長，梧桐妹也開始嘗試不同妝容和穿搭，儘管曬照被網友留言勸「可以練一下表情管理」、「妝容也需要上課一下，很老派」，梧桐妹仍維持高EQ說：「知道啦 謝謝唷～」，應對有禮獲得網一片好評。

其實，賈靜雯過去被問到女兒常在IG分享辣照，她則輕鬆表示，大家都年輕過，認為彼此尊重很重要，「我也會提醒她，要穿到自己舒服跟自在」，但為人母的賈靜雯也坦言：「心臟要很強大，跟小孩的溝通要理智。」