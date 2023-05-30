46歲男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）因演出漫威《奇異博士》以及《新世紀福爾摩斯》而爆紅。近日傳出奈狄克康柏拜區與妻子及3個小孩遭到闖入家門襲擊，警方迅速抵達，將企圖入侵大明星家裡的歹徒逮捕，不過班奈狄克康柏拜區全家雖然平安無恙，但飽受不少驚嚇。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，班奈狄克康柏拜區與家人待在家中，歹徒為35歲的傑克比塞爾（Jack Bissell）在攻擊班奈狄克康柏拜區一家時，先是踢開了前花園的鐵門，還將門口的對講機，從牆上大力扯下來，還恐嚇班奈狄克康柏拜區全家，「我知道你已經搬到這裡，我希望它被燒毀」，所幸的是傑克比塞爾己經遭到警方逮捕。

傑克比塞爾過去曾任職於酒店的廚師，在入侵班奈狄克康柏拜區一家之前，曾對外說過，「要燒了班奈狄克的家」，兩人究竟有甚麼過節仍在調查中，而傑克比塞爾在落網後，已經先繳罰金，還被下達了3年不得接近班奈狄克全家人的禁制令，後續罪刑還有待法院審理。

事實上，班奈狄克康柏拜區相當有正義感，2017年11月和老婆搭乘Uber時，見到一名快遞員被4名惡棍包圍痛打，康柏拜區立刻下車阻止，還成功擋下猛拳，最後惡徒發現對方是康柏拜區後落荒而逃；巧的是，事件發生在「貝克街」附近，剛好是由他詮釋的福爾摩斯住所。康柏拜區被問及該事件時只說：「我必須那麼做。」