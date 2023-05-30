苗栗縣頭份市信義國小中間球場30日啟用，苗栗縣長夫人陳美琦應邀到場祝賀。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市信義國小中間球場30日啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市信義國小中間球場30日啟用，苗栗縣長夫人陳美琦與小朋友共同主持開球。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市信義國小中間球場30日啟用，將成為樂樂棒球場。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市信義國小中間球場30日啟用，苗栗縣長夫人陳美琦與小朋友共同主持開球。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市信義國小中間球場30日啟用，大小朋友舉行友誼賽。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市信義國小是為應后庄地區增加人口而設立的社區式小學，學校設置時所修建的運動場、球場等設施，都因屆臨使用年限需要整修，經校方及縣府教育處全力爭取獲得教育部體育署補助，將運動場中間球場重新整建，提供學生們舉行樂樂棒球等賽事，30日上午苗栗縣長夫人陳美琦到校參加啟用典禮，並和學生隊舉行一場友誼賽，期望學生培養強健體魄。

信義國小當初規畫成立，主要是為了分散后庄國小的增加就學學生人數壓力，所以每個年級只規畫成立2班，是一個標準小而美的社區小學，但隨著后庄地區人口因鄰近竹南科學園區而快速增加，目前全校已由12班擴增至22班，是苗栗縣內少數增班的國小之一。

信義國小正式啟用是在2005年，創校初期因為學生人數較少，校地幅員較小，因此，學校運動場及球場場地相鄰，校方必須充分利用各種空間，除了學校運動場以外，校方也規畫在運動場旁的現有籃球場，重新規畫興建4層樓的學生活動中心、體育館等設施，以應日漸增多的學生使用。

信義國小運動場中間球場是自學校創校啟用至今，原有壓克力鋪面已有多處破損，校方多年前即提出整建需求，經過縣府教育處、立委沈發惠及辦公室主任陳詩弦等全力爭取下，教育部體育署同意補助239餘萬元，加上縣府配合款26萬餘元，將中間球場重新整修，以紅、藍、綠等3色壓克力配置，讓新球場格外亮眼。

30日上午校方舉行中間球場啟用典禮，苗栗縣長夫人陳美琦應邀出席，包括苗栗縣副議長張淑芬及多名縣議員，頭份市長羅雪珠等到場共襄盛舉，並和學生樂樂棒球隊舉行一場啟用友誼賽，陳美琦期望新球場提供給學生們更好的運動空間，讓學生有更快樂的就學環境。